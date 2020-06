Anker krill-dom til Høyesterett

Det Kjell Inge Røkke eide selskapet Aker BioMarine anker lagmannsrettens dom i saken om eiendomsrett til et patent for videreforedling av krill, skriver Sunnmørsposten. Saken dreier seg om rettighetene til et patent som var om bord i krillskipet Juvel da Aker Biomarine kjøpte skipet fra konkursboet til Emerald Fisheries, et av Stig Remøy i Herøy sine tidligere selskap.