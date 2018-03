Anker helsehusdommen

Rauma kommunestyre anker dommen der kommunen er dømt til å betale erstatning til Veidekke Entreprenør AS på nesten 26 millioner kroner, melder Romsdals Budstikke. Rauma kommune vedtok i fjor å gi kontrakten på bygging av det nye helsehuset på Åndalsnes til firmaet Hent AS. Den lokale entreprenøren M. Kristiseter AS, som er eigd av Veidekke, klaga på vedtaket og gjekk til sak mot kommunen.