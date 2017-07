Anker fiskeheleri-saken

Alle tre mennene som ble dømt i den omfattende fiskesvindel-saken i lagmannsretten i juni, anker saken. Hovedmannen ble i lagmannsretten dømt til fem års fengsel for å ha videresolgt fisk som retten mener han burde visst var resultat av ei straffbar handling. Ifølge hans advokat Anders Svinø anker mannen over erstatningskravet fra Scanprod. Hans klient fastholder at han aldri har hatt befatning med fisk derfra. Mannen som ble dømt til ett års fengsel anker også saken. – Han anker både at han er dømt for tyveri, og erstatningsutmålingen, opplyser hans advokat Axel Lange. Fra før er det kjent at mannen som ble dømt til 2 1/2 års fengsel også anker.