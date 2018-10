Anken framleis ikkje behandla

Senterpartiet har enno ikkje behandla Geir Nordli sin anke etter at han vart ekskludert frå partiet 9. september. Den gongen var det fylkespartiet som ekskluderte Nordli grunna upassande åtferd. Men Nordli valde å anke vedtaket, og den er det sentralstyret i Senterpartiet som skal behandle. Trass i at det er over tre veker sidan anken vart sendt inn har dei enno ikkje behandla saka. Det bekreftar generalsekretær Knut M. Olsen til NRK.