Anken er avvist

Lagmannsretten har bestemt at grunneigarane på ferieøya Bjørnsund ikkje får saken sin opp for retten igjen, og at dommen frå tingretten blir ståande. Grunneigarane saksøkte naboane sine fordi naboane klaga i avisa på at dei to grunneigarane hadde sett opp overvakingskamera. Grunneigarane tapte i tingretten, og anka til lagmannsretten, som no har avvist anken.