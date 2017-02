Ankar til Høgsterett

Ei jente som hevdar at ho vart mobba på skulen, ankar saka til Høgsterett, etter at ho tapte i Nordmøre Tingrett og Frostating lagmannsrett. Det skriv rbnett. Jenta meiner at mobbing på ungdomsskulen førte til at ho ikkje fullførte skulen og at ho fekk psykiske vanskar.