Ankar narkodom

Ein mann i 30-åra har anka saka etter at han blei dømd til fengsel i tre år og 10 månader for å ha innført nesten to kilo amfetamin til landet. Han blei også dømt for å ha gøymt over eitt kilo på byfjellet Aksla i Ålesund tidlegare på året, og for oppbevaring og sal av store mengder hasj. Mannen er også ein av dei fire som er tiltalt i ei mishandlingssak der ein mann skal ha blitt trua til å voldta seg sjølv med ei flaske.