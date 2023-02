Ankar ikkje straffa

Mannen i 30-åra, som blei dømd til fengsel i to år og fire månader for urmakarinnbrotet i Molde i fjor, ankar ikkje straffa. Det seier advokaten til mannen til Romsdals Budstikke.

Forsvararen til mannen i 40-åra, som blei dømd til fengsel i to år og fem månader, seier til NRK at dei skal diskutere ei anke før ankefristen på 14 dagar går ut. Han seier at hans klient synest straffa er streng sjølv om den er noko lågare enn det aktor bad om.

Dei to blei dømd til fengsel førre veke for å ha stole 133 klokker som skal ha hatt ein utsalsverdi på 3,3 millionar kroner.