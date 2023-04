Ankar ikkje dommen

Heller ikkje statsadvokaten ankar dommen etter dødsulykka i Blindheimstunnelen på Sunnmøre. Det bekreftar aktor Magne Kvalvik til NRK.

Ei kvinne i midten av 20-åra blei dømd til fengsel i eitt år og åtte månader etter ulykka i fjor sommar der tre kvinner i 40-50-åra mista livet. Straffa er to månader kortare enn det Kvalvik bad om under rettssaka, men statsadvokaten har valt å godta dommen. Den dømde kvinna og bistandsadvokaten til dei pårørande ankar heller ikkje dommen og dermed er den no rettskraftig.