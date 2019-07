Ankar frifinning i ekteskapssak

Statsadvokaten anker dommen i saka der en 28 år gammel mann fra Irak ble frifunnet i Sunnmøre Tingrett, etter at han skal ha forsøkt å gifte seg med ein 14-år gammel jente i 2015. Under rettsaka forklarte mannen at han ikke visste hvor ung jenta var. Statsadvokat Ingvild Thorn Nordheim mener tingretten har vurdert bevisa feil når det gjelder tiltaltes forståelse av jentas alder, og de mener det var bevist at hun var under 16.