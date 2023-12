Ankar frifinning

Advokat for Kleven sitt konkursbu, Jan Vablum, stadfestar at dei ankar frifinninga av Kleven sin tidlegare eigar, den kroatiske forretningsmannen Tomislav Debeljak. Konkursbuet kravde han for opp mot 136 millionar kroner fordi dei meinte at han hadde påført verftet tap. I retten vart han frifunnen, og konkursbuet vart dømt til å betale over ni millionar i sakskostnader. No blir altså dommen anka.