Ankar dom

Ein austeuropeisk mann som nyleg blei dømd til fem års fengsel for valdtekt, ankar dommen.Ifølgje forsvararen hans er dei usamde i dommen og meiner dei kan påvise saksbehandlingsfeil. Mannen skal ha valdteke ei kvinne på Søre Sunnmøre sommaren 2017. To andre menn er tidlegare frifunne for gruppevaldtekt, men ein av dei blei dømde til fengsel for seksuell handling.