Anka varetektsfengsling

Frostating lagmannsrett har forkasta anken til ein 18 år gamal mann. Tidlegare denne veka fekk politiet medhald i å fengsle han i fire veker.

Mannen er sikta for 16 lovbrot, mellom anna eit ran førre helg.

Politiet meiner at det er fare for at mannen kan gjere seg skuldig i nye lovbrot dersom har blir slept fri, og vektla at han truleg får ei straff lenger enn seks måneder.

Mannen og forsvararen hans anka fengslinga og meinte at varetektsfengslinga ikkje var nødvendig.

Lagmannsretten støtta vurderingane som tingretten hadde gjort, og forkasta dermed anken.

Mannen blir difor sittande i fengsel i fire veker medan politiet etterforskar sakene mot han.