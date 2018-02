Angrep sovende mann

To unge menn er i Sunnmøre tingrett dømt for ta seg inn i en annen persons hjem, angrepet vedkommende mens han sov og rasert boligen. Det melder smp.no. De to skal ha brutt seg inn ved å knuse et vindu i inngangsdøra, og fornærmede skal ha fått en rekke slag fra de to, som nå må sone fem måneder i fengsel og betale erstatning på 33.200 kroner hver.