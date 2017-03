Angrep politiet under pågripelse

Helgene er som regel den mest hektiske perioden av uka på nattetid for politiet i fylket, og også natt til lørdag har de hatt sitt å henge fingrene i.

En mann i 40-årene ble rundt klokken 03.10 stoppet for promillekjøring i Kristiansund sentrum. Under pågripelsen utøvde mannen vold mot politiet. Han blir anmeldt for volden, samt kjøring uten gyldig førerkort og besittelse av narkotika. Mannen sitter nå i arresten i Kristiansund.

Om lag en time tidligere i samme by var det en mann i 20-årene som forulempet politiet. Også her ble det funnet mindre mengder narkotika, og mannen er satt i arresten.

Aggressiv kvinne

Lenger sør i fylket har det gått litt roligere for seg, men også her måtte politiet ta grep overfor utagerende mennesker. En aggressiv og beruset kvinne i 40-åra fra Volda måtte kjøres til arresten i Ålesund i 02-tiden.

I morgentimene har politiet utført en promillekontroll i Gåseidvika i Ålesund. 134 bilførere ble kontrollert, men ingen av dem brøt loven. En av dem som ble stoppet hadde promille, men den var under ulovlig grense.