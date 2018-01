Andrine Stolsmo Hegerberg til PSG?

Fotballspiller Andrine Stolsmo Hegerberg fra Sunndal er bare formaliteter unna å være klar for en Paris Saint-Gemain, skriver VG. Parisklubben er et av verdens beste kvinnefotballag og VG vet at 24-åringen var på medisinsk test hos PSG tirsdag formiddag. Midtbanespilleren spiller nå i Birmingham i England