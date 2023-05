Nylig syklet Oliver Bergset fra Oslo til Paris til inntekt for Mental Helse Ungdom. Samtidig pågikk det en innsamlingsaksjon for å redde hunden som stod fast på en fjellhylle på Hovden.

– Jeg så at den nesten hadde fått en halv million over natta. Jeg fikk nesten litt sjokk, og tenkte «er det virkelig dette vi setter fokus på» sier Andreas Odd Berge.

På dette tidspunktet hadde Oliver samlet inn over 150.000 kroner.

Andreas Odd Berge mener at både media og folk generelt kan være mer bevisste på hva de setter fokus på. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Hunden på Hovden ble til slutt reddet av to privatpersoner, og pengene som kom inn via innsamlingsaksjonen ble tilbakebetalt til giverne. Årsaken til det var at de ikke fikk bruk for helikopter, som pengene skulle gå til. Men engasjementet rundt Spleisen var stort.

Faktisk så stort at hjemmesiden til Spleis.no nesten kræsjet på et tidspunkt.

Vi har tatt en gjennomgang av saken på temaet nå og besluttet at det riktige å gjøre i dette tilfellet blir å refundere spleisen i sin helhet til giverne, da spleisens opprinnelige formål ikke lenger lar seg gjennomføre.

Vi vil samtidig applaudere deg for å ha gjennomført en svært vellykket spleis, som på et tidspunkt hadde et så stort engasjement at det nesten kræsjet siden vår et lite øyeblikk (...)

Var noe av det som stod i meldingen Spleis sendte til personen som hadde opprettet innsamlingen.

Like etter ble det opprettet en Spleis for de to som gikk opp og reddet hunden. Denne fikk til slutt inn 380 856 kroner.

Nærere forhold til dyr

Andreas forteller at han ble trist da han så kontrasten mellom Spleisene, og at han kjente på et behov for å fortelle det til flere.

«Hva om det annenhver dag plasseres én ungdom som har hele livet foran seg på snøskavlen der hunden var? Én ungdom som KUNNE fått hjelp, én ungdom som TRENGER hjelp, men støtten for å hjelpe er der ikke.»

Var noe av det han skrev i innlegget han postet på Facebook, og viste til at det i gjennomsnitt er én person som tar selvmord annenhver dag i Norge.

Andreas forteller at han nesten bare har fått positive tilbakemeldinger på innlegget. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Innlegget ble delt over tusen ganger på kort tid.

– Man skal ikke undervurdere en hunds liv, men det er så mange andre Spleiser der ute som har en viktigere mening.

Hva tror du er grunnen til at innsamlingen til hunden fikk inn så mye?

– Mange har dyr og et forhold til hund. Men de har kanskje ikke det samme forhold til selvmord, flyktninger eller andre saker. De vet om det, men ikke like nært, svarer Andreas.

Tok av etter innlegget

Oliver fra Hustadvika kommune som syklet fra Oslo til Paris forteller at hans Spleis-aksjon tok av etter Andreas sitt Facebook-innlegg.

Oliver Bergset sier at hans innsamling tok av etter Andreas sitt innlegg, og at det dagen etter hadde kommet inn rundt 250.000 kroner. Foto: Privat

– Det er jo begrenset hvor bra det kan gå når man deler en Spleis på TikTok og Instagram, for der er det jo hovedsakelig veldig unge folk som kanskje ikke har fullt så mye spenn som de eldre som er på Facebook, sier Oliver.

– Det hjalp som bare rakkeren. Jeg skal være takknemlig for han som delte det innlegget, legger han til.

Oliver fikk til slutt inn 543.630 kroner på innsamlingen for Mental Helse Ungdom.

– Vekker et omsorgsbehov

Kamilla Knutsen Steinnes har skrevet masteroppgave om hvorfor mennesker elsker søte dyr og dyrevideoer.

Kamilla Knutsen Steinnes forteller at dyr er noe av det mest populære innholdet som finnes på nett. Foto: Sonja Balci / OsloMet

– Dyr er innhold som veldig lett fanger oppmerksomheten vår. Masteroppgaven min viser at de vekker veldig positive følelser i oss, sier hun.

Hun sammenligner søte dyr med babyer, og forklarer at de vekker et omsorgsbehov i mennesker.

– Vi ser at søte dyr blant annet aktiverer belønningssenteret i hjernen, men også steder som forholder seg til empati og fellesskap, sier hun, og legger til at det kan være en grunn til at mennesker ønsker å hjelpe dyr ved å donere.

– Trist

Andreas understreker at det er kjempebra på Hovden ble reddet, men sier at han håper at folk vil bli mer bevisst på hvilke innsamlingsaksjoner som finnes.

– Mennene på Hovden skal selvfølgelig få ære for det de har gjort, men det virker som de har penger nok til å komme seg videre, men så har du alle menneskene som sliter i Norge.

– Dette er min mening, men jeg syns det er trist at media fokuserer på saker som er «klikkbare», og at det blåses opp i sosiale medier. Det er så mange andre ting det trengs fokus på, som for eksempel mental helse, avslutter han.