Åndalsnes Avis: Midlertidig obduksjonsrapport er klar

Politiet startet i oktober i gang en leteaksjon etter at ei 26 år gammel tysk kvinne ikke kom hjem etter å ha vært på tur i Rauma i Åndalsnes. Fredag 27. oktober ble hun funnet død ved Romsdalseggen. Nå skriver Åndalsnes Avis at den midlertidige obduksjonsrapporten er klar. – Vi kan ikke si så mye, men omstendighetene rundt dødsfallet kan tyde på at hun døde av nedkjøling, opplyser Roar Mordal Hilde, politistasjonssjef i Rauma og Vestnes, til avisa.