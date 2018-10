Anbudskonkurranse Molde–Vestnes

Statens vegvesen utlyser anbudskonkurranse på riksveiferjesambandet Molde–Vestnes for perioden 2021 til 2028. Anbudet forutsetter 20 minutters frekvens på dagtid fra mandag til fredag. Det legges opp til en bedring av rutetilbudet i helger med tre ferjer mot dagens to på lørdager. Det stilles også krav til Autopass-løsning. I utlysingen stilles det krav til fire ferjer hvorav to skal være helelektriske og to hybridferjer. Det vil innebære en halvering av dagens CO₂ – utslipp–gitt den økte trafikkmengden i ny kontrakt, skriver Vegvesenet.