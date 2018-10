Anbefaler omkjøring

På grunn av to trafikkuhell på Europaveien ved Digerneset vil det være store trafikale utfordringer på stedet over lengre tid. Det anbefales nå omkjøring via Fv 107 om Ellingsøy eller omkjøring via Fv 656 via Glomset/Magerholm. Noen har valgt å kjøre Fv 110, men dette advarer Statens vegvesen mot da det også der skal være svært glatt.