Anbefaler å utsette avgjerd

Avgjerda om kommunevåpen for nye Molde kommune blir utsett inntil nytt kommunestyre er konstituert. Det anbefaler prosjektrådmannen overfor fellesnemnda. Han grunngjev utsetjinga med at juryen var delt og at kostnadene på 4–5 millionar er så store at det krev omdisponeringar i budsjett. I november blei det klart at ein jury gjekk inn for kommunevåpenet «Storslått og energisk» (øvst til venstre på bildet) som kommunevåpen i nye Molde kommune.