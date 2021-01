Anbefaler å godta kostnadsramme

Direktøren i Helse Midt-Noreg vil at helseregionen skal godta at den totale kostnadsramma for det nye sjukehuset på Hjelset kjem opp i 5,95 milliardar kroner. Samtidig går han inn for at Helse Møre og Romsdal skal få auke låneopptaket til prosjektet med 590 millionar kroner. Når styret i Helse Midt-Noreg vedtek dette på møtet torsdag i komande veke kan Helse Møre og Romsdal lyse bygginga av sjukehuset på Hjelset ut på nytt. Då er det tredje gong bygginga blir lagt ut på anbod.