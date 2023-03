Anbefaler å bygge solcellepark på Smøla

COWI og Institutt for Energiteknikk anbefaler å bygge ein solcellepark inni vindkraftparken på Smøla. Hybridløysinga kan gjennomførast utan å bygge ut ekstra nettkapasitet og vil forsyne over 10.000 bustadar i regionen med straum. Det går fram av ein rapport som dei har utarbeida på oppdrag frå Møre og Romsdal fylkeskommune.

Rapporten undersøker tre alternativ for utbygging av solcellepanel i vindparken, der den anbefalte løysinga går ut på installering av solkraft utan å bygge ut ekstra nettkapasitet.

– Smøla er godt egna fordi det er ein eksisterande vindkraftpark. Området er regulert for fornybar kraftproduksjon. I tillegg er det eksisterande infrastruktur der. Det er også ledig plass mellom vindturbinane slik at ein kan plassere ut bakkemonterte solkraftverk, seier Bengt Endreseth, leiar for energi og grøn omstilling i Møre og Romsdal fylkeskommune.