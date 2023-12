Amund Skiri blir hovedtrener i Kristiansund BK

Amund Skiri blir hovedtrener i Kristiansund BK på fast basis. – Jeg trives her og har troen på at vi skal få til noe bra i Kristiansund, sier han i en pressemelding fra klubben. Skiri kom til KBK 26. august i år, og hadde i første omgang en kontrakt som varte ut 2023. No har han signert en treårskontrakt med Kristiansund Ballklubb.

Klubben opplyser at de mener Skiri passer inn i klubbens langsiktige ambisjoner. KBK skal onsdag og søndag denne uka møte Vålerenga der de spiller om en plass i neste års eliteserie.