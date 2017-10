Ampert fleire stader

Ein mann i Ulsteinvik var både rusa og agressiv i natt. Han er meldt for ordensuro. I Fosnavåg fekk politiet kontroll på alle aktuelle personar i samband med eit slagsmål, men før den tid var ei knute rust. Ein mann i Volda er meldt for kroppskrenking og for å nekte å seie kven han var.