Amin Askar til KBK

34 år gamle Amin Askar er klar for Kristiansund BK. Den anvendelige spilleren kommer fra Sarpsborg 08, der han ikke fikk fornyet kontrakt etter årets sesong. Askar, som tidligere har spilt blant annet for Fredrikstad og Brann, har skrevet kontrakt for én sesong i KBK.