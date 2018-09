Amerikanarar på besøk i Ålesund

For den maritime industrien i Noreg er besøket frå handelsdepartementet i Washington og hamnestyresmaktene i Seattle svært interessant. Det seier spesialrådgivar i Innovasjon Norge, Sølve Fauskevåg. I dag besøker amerikanarane Ålesund, der ønsket er å finne teknologiske løysingar som kan gjere deira eigne hamner meir miljøvenlege. Fauskevåg seier norsk maritim industri er i verdsklasse og kan tilby det amerikanarane ønskjer. Han har håp om at dette vil bety kontraktar for det lokale næringslivet.