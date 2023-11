Amedia sine sider var nede

Amedia sine nettaviser var nede i en kort periode.

Det gjaldt flere lokalaviser, blant annet Tidens Krav og Aura Avis. Amedia prøver å finne årsaken til problemet.

– Jeg kan bekrefte at vi har opplevd utfordringer med alle forsidene i Amedia. Vi har jobbet på spreng for å løse problemet, sier Håvard Solheim, konserndirektør for data og teknologi.