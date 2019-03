Amang til KBK

Angriperen Thomas Amang er klar for spill for Kristiandsund. Amang blir leid fra Molde, og han har signert en kontrakt som varer ut 2019-sesongen. Sportslig leder Kenneth André Leren sier i en pressemelding at troppen til KBK nå er komplett, og at de ser frem til seriestart.