Amanda-pris til Margreth Olin

Margreth Olin vant nok en Amanda-pris da filmen «Selvportrett» ble utropt til vinner for beste dokumentarfilm under kveldens Amanda-pris utdeling. Filmen fulgte den siste tiden til kunstfotograf Lene Marie Fossen. Prisen er den fjerde i samlingen for regissøren fra Stranda.