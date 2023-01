Alvorlig voldstiltale

To menn i tjueåra er tiltalte for å ha mishandlet og utøvd vold mot en mann i Ålesund i mai i fjor.

De to skal ha tatt strupetak på mannen, de skal ha slått ham med spade og med knyttede never en rekke ganger.

Ifølge tiltalen skal de også ha tatt en plastpose over hodet på mannen og skåret ham med glasskår.

Deler av volden skjedde slik at den ene av de tiltalte holdt mannen mens den andre utførte volden.

Statsadvokaten mener hendelsen er grov på grunn av skadene mannen fikk, på grunn av at det er snakk om mishandling, at volden ble utøvt av flere i fellesskap og at det ble brukt farlig redskap under voldsutøvelsen.