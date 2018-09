Alvorlig skadd, men stabil

Ei kvinne i 40-årene ligger alvorlig skadd på sjukehuset i Ålesund etter trafikkulykka i Ulstein i går, melder Vikebladet Vestposten. Bilen som kvinnen kjørte ble truffet av hengeren til en bil, som kom i motsatt veg. Avisen skriver at det var fire stålbjelker på bilhengeren, og lensmann i Ulstein og Hareid, Hans-Eirik Pettersen, forteller at de har mistanke om at lasten ikke var forsvarlig sikret. Tilstanden til kvinnen er alvorlig, men stabil.