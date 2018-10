Politiet fikk kl. 12.03 melding om en trafikkulykke i Fræna der en lastebil og en personbil hadde kollidert, på fylkesveg 64.

Alle nødetater rykket ut til ulykkes ulykkesstedet.

Politiet meldte kl. 12.30 at lastebilsjåføren virket uskadet, men at skadeomfanget for de to i personbilen var uavklart.

Rett før klokken fire meldte politiet at en person er bekreftet omkommet. Personen var en mann i begynnelsen av 80-årene. De pårørende er varslet.

Mannen var fører av bilen, og ble bekreftet død på stedet, melder politiet.

Den andre personen som satt i bilen ble sendt til Molde sjukehus. Helse Møre og Romsdal melder at personen er alvorlig skadd, men tilstanden er stabil.