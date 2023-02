Alvorlig hendelse på Widerøe-fly

I slutten av januar mistet et fly motorkraften under flyvingen fra Kristiansund til Bergen.

Widerøe-flyet fra Kristiansund fløy ubevisst inn til et område med alvorlig ising, skriver Havarikommisjonen i en rapport. Det førte til at flyet mistet motorkraften først på venstre motor, så høyre og til slutt venstre igjen under innflyvingen til Bergen.

Ved hjelp av flyets automatiske tenningssystem startet begge motorene igjen, men flyet var i en kort periode helt uten motorkraft. Motorene sluknet som følge av is som løsnet fra motorens luftinntak.

Flyet kom seg trygt ned til landing på Flesland i Bergen, men undersøkelsen har vist at det var mangler i Widerøes dokumentasjon som omhandler operasjoner i isingsforhold, skriver kommisjonen.

I tillegg etterlyser Havarikommisjonen en advarsel fra flyprodusenten De Havilland om at flyets motorer kan stoppe hvis flyet kommer inn i alvorlig ising.