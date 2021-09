– Føraren av motorsykkelen har respondert bra på hjarte- og lungeredning og blir truleg frakta vidare til sjukehus med luftambulanse snart, seier John Bratland, operasjonsleiar i Møre og Romsdal politidistrikt til NRK i 18.30-tida.

Utover dette er tilstanden til den skadde uklar. Ambulansehelikopter er på staden.

Det var like før klokka 17.30 at politiet melde om ei ulykke mellom ein bil og ein motorsyklist på E39 i Hornindal i Volda kommune. Ulykka skal ha skjedd like nord for Kjøs bru.

– Dei to i bilen er tilsynelatande uskadd, seier Bratland.

Han seier at det så langt er uklart kva som er årsaka til ulykka.

Skal gjere undersøkingar på staden

Politiet melde først at europavegen kunne bli stengt lenge som følge av ulykka. Det skal ha vore ein del kø på staden.

Like før klokka 19.00 opplyser politiet at dei straks vil opne opp eitt køyrefelt for passering fordi ulykkesstaden. Dei ber bilistar om å køyre forsiktig.

Kriminalteknikarar frå politiet og mannskap frå ulykkesgruppa til Statens vegvesen er på veg til ulykkesstaden.

– Det er truleg snakk om ei alvorleg trafikkulykke og det vil bli gjort tekniske undersøkingar på staden, så folk må vere budd på at vegen kan bli stengt lenge, sa operasjonsleiar Bratland til NRK i 17.30-tida.

Mannskap frå brannvesenet skal også hjelpe til med oppryddingsarbeid på staden før vegen kan opne heilt.