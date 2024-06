Ifølge politiet skjedde ulykka like utanfor tunnelen. Det blei først meldt at kollisjonen hadde skjedd inne i tunnelen. Selvågtunnelen ligg på fylkesveg 653 på Sunnmøre.

– Det har vore ein kollisjon mellom to bilar. Det var fem personar i bilane. Fire av desse er ute av køyretøya, men ein person sit fastklemd, seier Arild Reite, operasjonsleiar i Møre og Romsdal politidistrikt.

Brannvesenet jobba for å frigjere denne personen. Klokka 12.34 melder politiet at vedkomande er frigjort.

– Dei fire andre blir køyrd til legevakt eller sjukehus med ambulanse. Det er uavklart skadeomfang på dei involverte, melder politiet.

Alle naudetatane rykte ut til staden. I tillegg var det også to luftambulansar der.

Det danna seg kø på begge sider av tunnelen. Foto: MARIA MYRENE VÅGSÆTER

– Alvorleg ulykke

Statens vegvesen melder at det skal vere snakk om ei alvorleg ulykke og at vegen kan bli stengt lenge.

– Vegen blir stengt i ei god stund for åstadundersøkingar, opplyser politiet.

Ulykka skjedde på Ulstein-sida av tunnelen. Det danna seg lang kø på begge sider av tunnelen som følge av ulykka.

Statens vegvesen opplyser at omkøyring blir via fylkesveg 61 og ferjesambandet Hareid – Sulesund for dei fleste bilistane.