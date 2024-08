Alvorleg tiltale mot 25-åring

Ein 25-åring er tiltalt for seksuell omgang med barn under 14 år. Jenta var 13 år då valdtekta skal ha skjedd, står det i tiltalen.

Mannen er også tiltalt for å ha betalt henne 1000 kroner for den seksuelle omgangen, og for å ha chatta med henne om kjøp av seksuelle tenester.

Saka skal opp i tingretten i desember.