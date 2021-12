Alvorleg smittesituasjon i Herøy

Kommuneoverlege i Herøy, Bjørn Martin Aasen, omtalar smittesituasjonen ved blå avdeling på Herøy omsorgssenter som alvorleg og krevjande.

Søndag fekk seks nye personar i Herøy stadfesta smitte av covid-19. To av dei smitta høyrer til omsorgssenteret. Til saman er det no fire smitta ved avdelinga. Kommunen set gang omfattande smitteverntiltak og testing. To av dei andre smitta er knytt til 1. trinn på Bergsøy skule. Det skriv kommunen i ei pressemelding.