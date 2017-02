Det var klokka 15.19 at politiet fekk melding om ulykka som skjedde på Frøystad i Herøy. Ein mann vart treft av eit røyr som hang i ein stropp på ei gravemaskin under flytting. Ulykka skal ha skjedd under vegarbeid i eit kryss.

– Politiet har vore på staden og gjort åstadsundersøking for å etterforske saka vidare, seier operasjonsleiar Sindre Molnes.

Ifylgje Helse Møre og Romsdal er tilstanden til mannen i 60-åra alvorleg og ustabil.

Arbeidstilsynet er varsla.