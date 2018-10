Alternativ finansiering

Frank Sve, Frp sin gruppeleiar i fylkestinget, meiner at dersom beløpet som staten brukar på å subsidiere hurtigbåten til Nordøyane blir lagt inn i finansieringa av

Nordøyvegen, så vil det bety rundt 10 millionar kroner årleg i finansiering. – Eg meiner at dette er noko fylkeskommunen sjølv rår over og at ein ikkje treng eit stortingsvedtak for å gjere dette, seier Sve.