Alt klart for cup igjen

NM-cupen i fotball er endeleg i gang igjen frå helga etter at heile turneringa vart avlyst på grunn av korona ifjor. Sjarmen med cupen er at lag frå lågare divisjonar får møte dei store klubbane. Slik er det også i år når Rasmus Aarflot og Volda (bildet) møter Kristiansund BK og Spjelkavik får besøk av Molde FK. Andre kampar med lokale lag er: Sunndal – Brattvåg, Herd – Hødd, og Træff – Aalesund,

Volda-kaptein Rasmus Aarflot seier til NRK at dei har spelt jamnt mot eliteserielag i cupen før heime på Volda stadion og at dei går på bana for å vinne. Meir om cupen i TV-sendinga vår klokka 19.30 i kveld.