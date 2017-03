Alt falt på plass da hun fikk en gitar i hendene

– Musikk og skriving er to av tingene i livet som jeg liker best. Det er fantastisk å kunne gjøre de beste tingene samtidig. Jeg elsker det, jeg vil bare gjøre mer.



Jenta med gitaren er full av livslyst. Hun har denne mestringsfølelsen som mange kan bruke hele livet på å finne. - Når noe skjer med meg, enten det er godt eller vondt, tar jeg fram penna og får alt ned på papiret. Det fungerer som en slags terapi. Og hvis jeg får andre til å føle noe gjennom sangene mine, da er det stort. Jeg vil så gjerne spre glede.

Kjærlighet til hverdagen

Mye av det hun skriver handler om å være positiv og glad og leve livet. En dag hun var skikkelig sliten, holdt hun på å sovne over gitaren, leksene var ugjort, penna lå i handa, men øynene ville bare lukke seg. Plutselig blandet en lykkefølelse seg med trøttheta. Den følelsen brukte hun til å lage en sang som heter «Lovesong to an everyday» , en kjærlighetssang til hverdagen.

– Jeg kjente takknemlighet fordi jeg hadde fått til noe. Det var herlig å være sliten.

Av og til kan det bli mye lekser, jeg blir stressa, men så tenker jeg at jeg er jo kjempeheldig som får lov til å være stressa over lekser, som får lov til å ta utdanning og holde på med alt jeg gjør på fritida.

Målet for Tea er å leve av å lage musikk. Foto: Anne Mari Flatset

Elsker livet

Tea øver hele tida, bortsett fra når hun gjør lekser. Folk spør alltid om hun ikke blir lei og trenger pusterom. Men pusterommet hennes er musikken. Det er bare det hun vil, kose seg med gitar og sanger. Hun nyter rommet sitt hjemme, der har hun piano, gitar, trommer, ukulele og et loop - brett med uendelige muligheter.

– Det er så mye å finne ut, så mye å utforske, som jeg brenner etter å prøve. Jeg elsker det, jeg elsker livet.

Hør Tea synge og fortelle om sangene sine: