Alpinsjefen jubler

Alpinsjef Claus Ryste fra Stranda kunne juble for en historisk norsk dag i bunnen av den olympiske utfortraseen i Pyeongchang. Aksel Lund Svindal og Kjetil Jansrud hadde lagt beslag på de to gjeveste medaljene i utforrennet i OL. – Fantastisk. Og så dobbelt! Mot så mange gode og mot så mange nasjoner. Det er en grunn til at vi aldri har tatt dette gullet før. Det er mange gode løpere med, sa han til NTB.