Alpinsjefen forlenger

Claus Johan Ryste fra Stranda fortsetter som sportssjef for det norske alpinlandslaget. Et VM på norsk jord er blant det som motiverer ham. Ryste hadde opprinnelig kontrakt ut neste vår. Nå løper avtalen til og med våren 2027. Ryste har vært alpinistenes øverste sjef siden 2010 – en suksessrik periode for alpinlandslaget. Den siste sesongen har de norske alpinistene virkelig hevdet seg med seks forskjellige vinnere i verdenscuprenn.