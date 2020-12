Alnes Fyr stenger til februar

Alnes Fyr vil holde stengt frem til 1. Februar 2021. Alnes Fyr og opplevelsessenter opplyser at det ikke har vært en enkel beslutning, men at å stenge nå er en nødvendighet for å kunne sikre en fremtidig og levedyktig drift av senteret. Stiftelsen har ikke mottatt noen form for finansiell hjelp og har som et resultat at dette en anstrengt likviditet, opplyser de.