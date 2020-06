Allemannsretten gjeld

Politiet er kritiske til måten Zephyr har skilta vegen til Haramsfjellet på. På skilta står det at anleggsarbeid ikkje kan kombinerast med friluftsliv, og at anleggsområdet er stengt for publikum når arbeidet pågår. Politiet opplyser til NRK at dei har bede Zephyr understreke at allemannsretten framleis gjeld, og at selskapet ikkje kan hindre folk i å gå opp på fjellet.