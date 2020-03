Alle ute frå brennande hus

Det er opne flammar i første etasje i einebustaden på Bjørke i Volda, opplyser 110-sentralen. Alle bebuarane er ute av huset. Brannvesenet fekk melding om brannen klokka 19.28. No er det to brannbilar på staden og fleire er på veg. Det skal ikkje vere fare for spreiing.