Alle skolene reddet

I avstemningen i oppvekst, kultur og velferd (OKV) ble det 9 mot 2 stemmer for å bevare dagens skoletilbud på Sekken. Det skriver Romsdals Budstikke.

Bolsøya skole og Kleive oppvekstsenter ble også vedtatt bevart med stort flertall.

Før i dag hadde flere møtt opp uten for rådhuset for å vise motstand mot kuttene. Dårlig økonomi og færre elever gjorde at kommunedirektøren i Molde tidligere har kommet med flere kuttforslag. Men alle skolene blei nå reddet.