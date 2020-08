Alle skal testast

Alle dei seks passasjerane frå Rauma som har vore om bord i Hurtigruta MS «Roald Amundsen» skal testast for korona. Det skriv Åndalsnes avis. Fire av passasjerane testa seg måndag og dei to siste vil teste seg i dag. Alle dei seks sitt for tida i karantene. Så langt har rundt 40 personar testa positivt for covid-19 etter to seglasar med skipet.