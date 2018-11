Alle sa ja

Kommunestyra i Haram, Ørskog, Sandøy, Ålesund og Skodje sier ja til å bidra med 200 millioner kroner til finansieringa av Nordøyvegen. Saken måtte opp i alle kommunestyrene fordi fylkeskommunen ikke ville godta at fellesnemda for nye Ålesund gjorde et slikt vedtak. Ordfører i Haram, Vebjørn Krogsæter, sier dette er en massiv støtte fra nye Ålesund for å få realisert vegen, og et klart svar til de som har prøvd å så tvil om at vedtaket i fellesnemda hadde støtte i hele den nye kommunen.